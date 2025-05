Guida senza patente con targa contraffatta e privo di assicurazione: multato e denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Martedì 6 maggio scorso, durante un normale controllo stradale in via IV Novembre a Montecchio Maggiore, una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli ha fermato una Ford Fiesta condotta da Z.F., cittadino italiano di 60 anni residente in città. Nel corso della verifica gli agenti hanno appurato che la carta di circolazione riportava un numero di targa diverso rispetto a quello visibile sulla vettura, con una sola lettera di differenza. Un’analisi più approfondita ha permesso di accertare che le due targhe installate sul veicolo erano state contraffatte, modificando in entrambe il primo carattere alfanumerico da “C” a “G”, con il probabile intento di eludere i controlli. La Fiesta, infatti, era priva della copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, mentre il numero di targa falsificato è risultato appartenente a un altro veicolo, regolarmente assicurato. Dalle ulteriori verifiche è inoltre emerso che il conducente stava circolando con la licenza di guida sospesa a tempo indeterminato dalla Motorizzazione Civile di Vicenza, per l’esaurimento dei punti della patente. Nell’accertamento, l’uomo ha assunto un comportamento aggressivo e ostile nei confronti degli agenti, in particolare durante le operazioni di rimozione delle targhe sequestrate e di apposizione dei sigilli al veicolo. Lo stesso soggetto era già stato fermato dalla Polizia Locale dei Castelli lo scorso ottobre, in via Battaglia, mentre circolava con un’altra auto anch’essa non assicurata e con targa contraffatta. In quell’occasione, il mezzo che guidava era risultato già confiscato da parte di un altro organo di polizia e di proprietà demaniale.

Tutto ciò considerato, al conducente sono state ora contestate sanzioni per un importo complessivo fino a 4 mila euro e la Ford Fiesta è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca, considerata la reiterazione della violazione. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e circolazione con targa di immatricolazione falsa o contraffatta, con l’aggravante della recidiva. Anche sette mesi fa, in aggiunta a ulteriori sanzioni, era stato infatti denunciato per contraffazione di targa, oltre che per sottrazione di bene sottoposto a confisca.

«Alterare una targa per aggirare la legge non è una furbizia: è un atto grave che può portare a conseguenze molto negative», dichiara il sindaco Silvio Parise. «In questo caso, la pericolosità è doppia, perché il conducente circolava anche senza patente. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale dei Castelli per il loro intervento: hanno saputo gestire con competenza e fermezza una situazione non semplice, anche di fronte a resistenze e atteggiamenti aggressivi, riuscendo a togliere ancora una volta dalla strada un veicolo e un soggetto potenzialmente dannoso per l’incolumità pubblica».