“Grumolo a Broadway”: grande spettacolo per 200 alunni delle medie

GRUMOLO DELLE ABBADESSE, 6 giugno 2025 – Una mattinata all’insegna della musica, del teatro e dell’entusiasmo quella andata in scena oggi davanti al Municipio di Grumolo delle Abbadesse, dove oltre 200 studenti della scuola secondaria di primo grado di Grumolo (Istituto Comprensivo Torri di Quartesolo) hanno dato vita allo spettacolo “Tutto Grumolo Appassionatamente”.

Il progetto d’istituto, curato con passione e competenza dalla professoressa e cantante lirica Sasha Zabinski, che ha firmato regia, direzione musicale e arte scenica, si è ispirato al celebre musical “Tutti Insieme Appassionatamente” di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein.

Coinvolte tutte le classi dell’istituto, con un’esibizione corale e partecipata che ha visto gli alunni cantare in lingua inglese, recitare e ballare, supportati dalla docente madrelingua. Lo spettacolo ha trasformato la piazza comunale in un vero palcoscenico all’aperto, sotto gli occhi emozionati di genitori, cittadini, del sindaco e dell’assessore alla cultura.

Particolarmente suggestiva la componente musicale: un’orchestra scolastica di 65 ukulele, 4 chitarre, un violino e 65 glockenspiel, mentre il coro di 120 ragazzi era formato dalle tre sezioni delle classi prime e seconde medie.

Inizialmente lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi in un’altra location ma a causa di un imprevisto, gli organizzatori hanno dovuto spostare l’evento davanti al Municipio. Un cambio di scena che tutti hanno affrontato con grande determinazione e capacità: gli studenti, il corpo docente e tutto il team scolastico hanno trasformato l’ostacolo in un’occasione, regalando al paese una mattinata indimenticabile.

Purtroppo non possiamo pubblicare foto o video a causa della legge sulla privacy e per l’assenza di liberatoria (che normalmente viene concessa dai genitori alle scuole). Questo non toglie che stamane a Grumolo si sia tenuto un grande e originale spettacolo.