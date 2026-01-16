Grisignano, operaio schiacciato da furgone: portato al San Bortolo

Grisignano di Zocco (Vicenza), 16 gennaio 2026 – Incidente sul lavoro questa mattina alle 10.30 presso la sede della ditta Bofrost. Un operaio di 29 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato dal furgone dell’azienda contro un compattatore.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso di Vicenza con codice giallo. Le condizioni dell’operaio, pur gravi, non sarebbero in pericolo di vita.