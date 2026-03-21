Grisignano di Zocco, auto contro un palo: grave il conducente, soccorso dai vigili del fuoco

Incidente nella mattinata di sabato 21 marzo a Grisignano di Zocco, in via Sebenigo, dove poco prima delle 10 un’auto è uscita autonomamente di strada andando a schiantarsi contro un palo in cemento della rete elettrica.

Alla guida del veicolo un uomo di circa 75 anni che, secondo una prima ipotesi, potrebbe aver accusato un malore prima di perdere il controllo del mezzo. Nell’impatto il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Vicenza, che insieme al personale del Suem 118 hanno provveduto all’estrazione dell’uomo, utilizzando cesoie e divaricatori dopo averlo immobilizzato con presidi sanitari.

Il ferito è stato quindi affidato alle cure dei sanitari, intervenuti con ambulanza e automedica, e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza.

Una volta concluse le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.