Green pass a pagamento in farmacia, indagata farmacista

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Vuole la stampa del Green pass? Prego sono quattro euro”. Questo ha chiesto ai clienti della sua farmacia a Montegrotto Terme per buona parte del mese di agosto, la dottoressa Lisa Carmignoto. Ma uno dei clienti, proprietario della certificazione verde, indignato, aveva condiviso sui social media lo scontrino scandalizzandosi perché le informazioni generali dicevano che le farmacie avrebbero dovuto stamparlo gratuitamente. E infatti così prevede la legge. La farmacista si era scusata ma si è detta esasperata per il continuo via vai di persone.

Sui fatti era intervenuto anche l’ordine professionale che ha bacchettato la professionista. Nel frattempo, nei giorni scorsi la farmacista è stata indagata per abuso d’ufficio.