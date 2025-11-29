Grave scontro in Valdastico Sud, quattro feriti e traffico ripristinato dopo lunghe operazioni di soccorso

È stato completamente riaperto alla circolazione il tratto dell’autostrada A31 tra Longare e Barbarano, chiuso per diverse ore in seguito a un grave incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 11. Due auto, che procedevano in direzione Rovigo, si sono scontrate violentemente all’altezza dello svincolo di Longare-Montegaldella, e una delle vetture si è ribaltata finendo ruote all’aria.

Nel bilancio dell’incidente risultano quattro persone ferite. Le condizioni più critiche riguardano una donna di 37 anni, sedata e intubata sul posto, quindi trasferita in codice rosso all’ospedale di Vicenza, dove è attualmente ricoverata in rianimazione. Coinvolta anche una donna incinta, che è stata assistita dai sanitari insieme a due giovani rimasti feriti in modo serio ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute due ambulanze del Suem, un’auto medica e i Vigili del fuoco, impegnati sia nell’estricazione dei feriti sia nella messa in sicurezza dei mezzi. Terminati i rilievi e rimossi i veicoli incidentati, il traffico è stato ripristinato e ora scorre regolarmente.