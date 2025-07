Grave infortunio nel Vicentino: due operai precipitano da otto metri, uno è in condizioni critiche

Ancora un serio incidente sul lavoro nel Vicentino, il secondo in meno di 24 ore. Due operai sono rimasti feriti nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’azienda Deroma, in via Pasubio, nel comune di Malo.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 i due lavoratori sarebbero precipitati da un’altezza di circa otto metri per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118: uno degli operai è stato trasportato all’ospedale di Santorso in condizioni gravi, mentre il secondo ha riportato ferite meno serie.

L’incidente arriva a poche ore da un altro episodio analogo avvenuto mercoledì a Torri di Quartesolo, dove un operaio 18enne è caduto da un trabattello in un cantiere di via Savona, riportando gravi lesioni.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.