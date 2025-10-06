Grave incidente sul lavoro ad Arzignano: operaio travolto da un pesante pezzo di ferro

Un operaio è rimasto ferito questa mattina, lunedì 6 ottobre, in un cantiere di via Chiampo ad Arzignano, dopo essere stato travolto da un pesante pezzo di ferro del peso di circa tre quintali. L’incidente è avvenuto intorno alle 9, mentre l’uomo stava svolgendo le sue mansioni.

I colleghi hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato il Suem. Il personale medico è intervenuto rapidamente e ha trasportato l’operaio all’ospedale di Arzignano, dove è stato ricoverato con codice di media gravità. Al pronto soccorso viene valutata una sospetta frattura a seguito del trauma subito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori dello Spisal dell’Ulss 8, incaricati di ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.