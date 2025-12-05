GenZ e imprese: presentato a Schio il nuovo ecosistema di Atletica Pedemontana

È stato presentato questa mattina al Faber Box di Schio l’ecosistema per il lavoro ideato da Atletica Pedemontana Veneta, un modello innovativo sostenuto in modo particolare da Bvr Banca Veneto Centrale. L’obiettivo è creare un ponte concreto tra scuola, atletica e mondo del lavoro, valorizzando le competenze che i giovani atleti della GenZ acquisiscono nella loro crescita sportiva. L’alternanza scuola–atletica–lavoro viene proposta come paradigma capace di rendere le imprese più attrattive e di offrire ai giovani un percorso formativo completo, costruito su performance, disciplina, relazioni umane e soft skills. (continua)

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Schio, è stata promossa dalla Novatletica Città di Schio guidata dal presidente Paolo Rudella, da un anno associata al consorzio APV insieme a Marconi Cassola, Atl. Arzignano e Atl. Ovest Vicentino Montecchio Maggiore. In apertura sono arrivati i saluti dell’Amministrazione comunale attraverso la Vicesindaca Barbara Corzato, che ha ricordato come il tessuto produttivo del territorio avrà a breve bisogno di circa 20.000 giovani dotati delle competenze che il progetto APV può contribuire a formare.

Di rilievo l’intervento da remoto del sociologo Daniele Marini (UniPD), che ha richiamato i temi del suo ultimo libro Il futuro è il presente, sottolineando l’importanza di ecosistemi in grado di offrire ai giovani prospettive di breve periodo in un contesto futuro ricco di incognite. Marini ha rimarcato come concetti tradizionali, quali il traguardo pensionistico, risultino sempre meno significativi per la generazione Z.

Adamo Dalla Fontana, figura storica dell’imprenditoria vicentina e presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, ha evidenziato come innovazione e capitale umano siano inseparabili, e come l’atletica rappresenti un contesto ideale per coltivare queste potenzialità. Ha inoltre annunciato il rafforzamento della collaborazione tra il Corso di Management dello SportIS, la Fondazione e APV.

La vicepresidente nazionale di Federatletica, Manuela Levorato, ha definito il progetto APV un fiore all’occhiello per Fidal, auspicandone la diffusione in altri territori. Ha ricordato come i recenti successi dell’atletica italiana stiano contribuendo a valorizzare le aziende che investono in questo sport.

Andrea Concolato, general manager Nord-Est di Job Italia, ha spiegato che i giovani atleti APV formati nei prossimi anni, grazie alla partnership con Wall Street English ed Eurocultura, avranno caratteristiche molto ricercate dalle imprese: resilienza, creatività, integrità, spiccate capacità relazionali e persuasività. Per le aziende coinvolte, oltre all’accesso privilegiato a questi giovani talenti, il progetto rappresenta anche un vantaggio in termini di miglioramento degli standard ESG, configurandosi come una forma di sponsorizzazione sociale. Questo il messaggio ribadito anche da Andrea Onori e Gianfranco Vivian di Sostenibilitalia.

Il presidente di Bvr Banca Veneto Centrale, Maurizio Salomoni Rigon, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un importante momento di crescita anche per l’istituto bancario, da sempre attento ai giovani e ai valori legati alla sostenibilità e al futuro della comunità.

Le conclusioni sono state affidate a Giorgio Spanevello, direttore dell’ITS Meccatronico Veneto, che ha riconosciuto nel progetto APV una terza gamba fondamentale per l’alternanza scuola–lavoro. Spanevello ha evidenziato l’ottima capacità di fare rete tra istituzioni pubbliche e private, uno dei punti di forza del modello proposto.

A chiusura dell’evento è stato firmato un protocollo di intesa tra APV e ITS Meccatronico, sottoscritto dal presidente del sodalizio sportivo Christian Zovico, che ha illustrato il percorso progettuale dalle sue origini agli sviluppi operativi.

In sala erano presenti due classi dell’indirizzo sportivo del Liceo Tron e numerosi dirigenti e docenti delle scuole superiori del territorio, tra cui Garbin, Pasini, De Pretto e Salesiani. Per le associazioni di categoria sono intervenuti Stefano Ruaro per Confindustria Alto Vicentino e Valerio Torresan per Confartigianato. Presenti anche rappresentanti dei Comuni di Piovene Rocchette (Vicesindaca Anna Rudella), Thiene (consigliera Nicoletta Panozzo, delega alle politiche giovanili) e Torrebelvicino (assessore Nicola Borscoscuro). Interesse per l’iniziativa è stato espresso anche dai Comuni di Malo, Marano Vicentino, Santorso e San Vito di Leguzzano. Tra i presenti anche Renato Crestani, presidente del comitato provinciale Fidal.

Nella foto: i relatori dell’iniziativa al Faber Box di Schio; la sala durante l’intervento della Vicesindaca Corzato; pubblico e firma del protocollo d’intesa APV – ITS Meccatronico.