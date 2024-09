Gardaland Stars Night: arriva il music event a tema spaziale con laser show

La stagione estiva del Parco divertimenti sulle rive del Garda volge al termine in grande stile con “Gardaland Stars Night”, l’evento musicale in programma il 7 settembre nel cuore del Parco, che travolgerà grandi e piccoli Ospiti con uno spettacolo (a tema) spaziale!

Alla console dj dall’indiscusso talento e tanti ospiti d’eccezione che faranno ballare e cantare il pubblico – in via del tutto esclusiva – fino alla 1:00 di notte. A “vegliare” sull’intera piazza un astronauta di oltre 10 metri!

A partire dalle ore 18:00, gli Ospiti potranno già scatenarsi al ritmo del DJ set di Teo Mandrelli, giovane dj e producer presente nelle migliori playlist e in rotazione nelle radio di tutto il mondo. I vocalist Francesco Sarzi e Alo Vox che accompagneranno poi le performance dei Papeete DJ’s, tra cui Marco Cavax, Nicola Schenetti e Payano, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che fonde perfettamente due realtà iconiche italiane come Gardaland e Papeete Beach, il massimo in stile pop: divertimento, sole, relax e sunset ritual!

Spazio anche ai giovanissimi sul maestoso palco che svetterà in Piazza Jumanji, nel cuore di Gardaland, con lo “Special Baby Talent DJ Set” di Dario Di Bona, DJ dodicenne che ha scoperto la sua passione per la musica all’età di quattro anni durante una vacanza a Ibiza. Da una piccola console a casa, la sua passione lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti capitali dance d’Europa.

Sullo stage di Gardaland Stars Night anche Le Donatella, duo musicale e televisivo italiano composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi.

Special guest della serata, direttamente dal Regno Unito, Sophie and the Giants, la band multiplatino che, con la sua inconfondibile energia, ha conquistato le classifiche radiofoniche internazionali raccogliendo miliardi di streaming a livello globale.

Partita con un piccolo progetto amatoriale Sophie Scott ha scalato le classifiche globali in pochissimo tempo riuscendo ad ottenere con la sua hit “In the Dark” e successivamente “Hypnotized” il riconoscimento di disco d’oro, poi platino e diamante.

Una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare, Sophie porterà un’esplosione di energia ed ottimismo. “Shut up and dance… and make your heart beat”, hit dell’ estate 2024, sarà il mantra dell’intera serata!

In uno scenario unico, tra pianeti, galassie e costellazioni, la serata sarà ricca di performance artistiche e uno spettacolare laser show, una vera esplosione di energia con effetti speciali tridimensionali che trasporteranno gli Ospiti in una dimensione futuristica e suggestiva.

Con Gardaland Stars Night, evento organizzato da FMedia, si chiude un’estate incredibile e si dà ufficialmente il via ad una serie di appuntamenti autunnali divenuti negli anni una vera e propria tradizione.

Dal 14 al 29 settembre, con Gardaland Oktoberfest, i sapori invitanti, la musica festosa, le caratteristiche decorazioni e l’immancabile birra incontreranno la magia e l’adrenalina del Parco che, vestito per l’occasione con tutti gli elementi più caratteristici – dalle tipiche bandierine bianche e azzurre agli alberi della cuccagna rigorosamente a tema – saprà coinvolgere nel magico mondo bavarese anche i più piccoli.

Le giornate al Parco avranno inizio con un nuovo Welcome Show che porterà a Gardaland la rinomata cerimonia di spillatura: da una gigantesca botte posizionata proprio sopra i cancelli cadranno, a fine countdown, come birra a fiumi, una cascata di coriandoli e stelle filanti!

Fra i viali del Parco, gli Ospiti troveranno oltre 40 attrazioni ma anche show e intrattenimento a cura della Kapuziner Bier Band e non solo, che sapranno trasportare i Visitatori in un divertente viaggio oltralpe.

In piazza Jumanji, vero e proprio cuore pulsante dell’intera manifestazione, l’ora di pranzo sarà allietata dal corpo di ballo di Gardaland Resort coinvolto in divertenti danze accompagnato da uno jodel – il canto caratteristico delle vallate tirolesi – eseguito da una cantante esperta che si esibirà su un palco dalla simpatica forma di botte.

Gardaland Oktoberfest è l’appuntamento perfetto per vivere l’atmosfera tipica di questo tradizionale festival, conosciuto in tutto il mondo, e trascorrere una giornata di relax e divertimento assaporando buonissimi piatti della tradizione teutonica accompagnati da ottima birra, autentica e prodotta esclusivamente per Gardaland. Per i più golosi,sarà impossibile resistere!

Dal 3 ottobre e fino al 3 novembre, invece, il Resort si vestirà con zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature e darà il via a Gardaland Magic Halloween, un’esperienza spaventosamente divertente che da ben 22 anni coinvolge grandi e bambini!

Tutti i venerdì – per i più temerari – non mancheranno le terrificanti esperienze nelle Scary Zone: le aree del Parco invase da innumerevoli mostri. Nei weekend invece il divertimento proseguirà in versione soft per famiglie e bambini.

Per tutto il periodo, il divertimento e la magia proseguono anche negli hotel quattro stelle del Resort: Gardaland Hotel, quint’essenza del mondo della fantasia, Gardaland Adventure Hotel, dedicato all’avventura, fino ad arrivare a Gardaland Magic Hotel, dedicato al mondo della magia.

Per vivere tutta l’atmosfera di Gardaland Oktoberfest e Magic Halloween è possibile usufruire di uno sconto fino al 20% sul pacchetto soggiorno, che include: pernottamento in uno dei tre fantastici hotel 4 stelle tematizzati, colazione, biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium. In più il secondo giorno di ingresso al Parco è gratis.