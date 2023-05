GALLIO –  Trovate ossa umane in canonica

Ossa umana nella soffitta. È ancora avvolto nel mistero il macabro ritrovamento fatto nella canonica della parrocchia di San Giovanni Battista, a Stoccareddo di Gallio.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, martedì mattina i carabinieri della stazione di Asiago sarebbero stati, su segnalazione del parroco, a intervenire in seguito al ritrovamento di un sacco di cotone con all’interno un cranio e varie ossa ossa, posto nel sottotetto dell’ex canonica che non è occupata da oltre 20 anni.

Autori della scoperta alcuni fedeli del posto, che durante le feste pasquali sarebbero saliti nel sottotetto della canonica per cercare la croce e alcune rappresentazioni della via Crucis. Ora sulle ossa verranno fatti tutti i rilievi del caso, per capirne qualcosa in più. Da quanto appreso, si tratterebbe di ossa vecchie, e non si esclude che possano appartenere a un caduto della Grande Guerra.