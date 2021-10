Furgone si schianta su TIR fermo in A4 nella notte: muore una donna

Alle 4:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, poco prima di Meolo Roncade in direzione Trieste per il tamponamento di un mezzo pesante con targa slovena fermo in una piazzola di sosta da parte di un furgone: deceduta una donna di nazionalità rumena che viaggiava nel furgone e una gravemente ferito il conducente dello stesso. I pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici le due persone. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di una donna. L’altro ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale di autovie venete. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.