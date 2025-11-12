Fumo da un camion sulla Pedemontana: intervengono i pompieri

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, in prossimità dell’uscita del casello di Montecchio Nord (direzione A4), per un principio d’incendio che ha interessato un autoarticolato adibito al trasporto di batterie al piombo destinate allo smaltimento.

Erano circa le 16:00 quando l’autista del mezzo pesante si è accorto della presenza di fumo proveniente dal rimorchio. Con grande prontezza ha accostato in sicurezza appena fuori dal casello, sganciando la motrice e mettendosi a distanza di sicurezza per evitare conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Arzignano, con un’autopompa e un’autobotte, supportate da una seconda squadra proveniente dalla Centrale di Vicenza con un’ulteriore autobotte. I pompieri hanno riempito di schiuma il rimorchio, mettendo in sicurezza l’area e impedendo che il principio d’incendio potesse propagarsi al carico o alla sede stradale.

Terminata la fase di spegnimento, l’autoarticolato è stato transennato e posto in quarantena temporanea, per consentire il monitoraggio di eventuali reazioni chimiche residue dovute alla presenza delle batterie al piombo.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e il personale della Superstrada Pedemontana Veneta, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita e la situazione è tornata sotto controllo dopo alcune ore di lavoro.