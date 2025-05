Frontale ad Alte Ceccato: due feriti trasportati all’ospedale di Arzignano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Volta e via Tagliamento, ad Alte Ceccato, nel comune di Montecchio Maggiore. Coinvolti nello scontro frontale due veicoli: un Renault Trafic e una Volkswagen Polo.

Secondo una prima ricostruzione, il Renault Trafic, condotto da un 27enne di Isola Vicentina, stava percorrendo via Volta in direzione di via Mascagni e si apprestava a svoltare a sinistra su via Tagliamento. In quel momento, dalla direzione opposta sopraggiungeva la Volkswagen Polo, guidata da una ragazza di 20 anni residente a Montecchio Maggiore. L’impatto è stato particolarmente violento.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli per i rilievi e la gestione del traffico, mentre le operazioni di rimozione dei mezzi e messa in sicurezza della carreggiata si sono concluse nel giro di un’ora. Le cause del sinistro sono al momento in fase di accertamento.