Frontale a Cornedo: tre persone ferite

Poco dopo le 18:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Martino a Cornedo Vicentino per un uno scontro frontale tra due auto, coinvolta di striscio una terza vettura: tre feriti. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una coppia da una Volkswagen Polo, rimasti incastrati e feriti all’interno dell’abitacolo. Ferito anche il conducente della Fiat 500, illesa la conducente della Citroen C3 coinvolta parzialmente nell’incidente. I tre feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale: la donna in codice rosso. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.