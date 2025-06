Maltempo sul Veneto: allerta idraulica gialla sulla regione. Treni: in serata la lenta ripresa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento ore 20

Nota di Trenitalia

Linea Verona-Vicenza: dalle ore 19:00 circolazione ferroviaria in graduale ripresa tra S. Bonifacio – Montebello dopo accertamenti tecnici sulla linea linea in seguito ad avverse condizioni meteo

Venezia, 16 giugno 2025

Aggiornamento: Ore 19:00

Sulla linea Verona-Vicenza la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra S. Bonifacio e Montebello per accertamenti tecnici sulla linea in seguito ad avverse condizioni meteo, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno verificato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 220 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso.

Aggiornamento ore 17.50

Treni fermi tra Verona e Vicenza

Il maltempo ha colpito anche la rete ferroviaria. Trenitalia ha sospeso la circolazione tra San Bonifacio e Montebello Vicentino, lungo la linea Verona–Vicenza, per verifiche tecniche su un cavalcavia ferroviario danneggiato dal vento. Il parapetto della struttura è risultato pericolante, e i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la sicurezza. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo ritardi, cancellazioni e deviazioni di percorso.

Oltre 60 interventi dei vigili del fuoco

Tra Belluno, Verona, Vicenza e Padova, le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato oltre 60 interventi per alberi pericolanti, allagamenti e danni da acqua. Al momento, risultano ancora 40 chiamate in coda alle sale operative.

Nuova fase di maltempo in arrivo

Secondo il bollettino meteo della Regione Veneto, una nuova fase di instabilità è attesa già da lunedì sera, con rovesci e temporali sparsi, in estensione dalle zone montane alla pianura. Non si escludono grandinate, raffiche di vento intense e ulteriori frane superficiali in aree montane e collinari. Possibili anche allagamenti di sottopassi e locali interrati, nonché rigurgiti nei sistemi di drenaggio urbano.

La Protezione civile invita la popolazione alla massima prudenza, vista la rapidità e la potenziale intensità dei fenomeni.

Aggiornamento da Trenitalia

La circolazione è ancora sospesa a San Bonifacio per verifiche tecniche sulla linea a seguito di condizioni meteo critiche.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità ed Eurocity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 9744 Venezia Mestre (16:00) – Milano Centrale (18:15): il treno oggi è cancellato.

• FR 9747 Milano Centrale (16:45) – Venezia Santa Lucia (19:12): il treno oggi è cancellato.

• EC 32 Venezia S.Lucia (15:18) – Chiasso – Zuerich Hauptbahnhof (21:27): il terno oggi non ferma a Vicenza.

I passeggeri diretti a e in partenza da Vicenza possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento – ore 14:50

Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo, una violenta perturbazione ha attraversato il Veneto nel pomeriggio di oggi. Il fronte temporalesco ha colpito in particolare le province di Verona e il Basso Vicentino, risparmiando invece il capoluogo Vicenza e spostandosi rapidamente verso Padova.

Il maltempo è stato accompagnato da un fortissimo vento e, in alcune zone, anche da grandine. A San Bonifacio si è registrata una grandinata, per fortuna di intensità contenuta. Situazione più critica a Lonigo, dove l’improvvisa e copiosa pioggia ha causato estesi allagamenti nelle strade del centro, con notevoli disagi alla viabilità e possibili danni ad alcune attività commerciali.

Il Veneto si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Il bollettino diffuso dal Meteo regionale prevede, dal pomeriggio e per tutta la serata di oggi, lunedì 16 giugno, una fase di marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni partiranno dalle zone montane e si estenderanno progressivamente anche alla pianura.

Non si escludono episodi di forte intensità, con piogge intense, raffiche di vento sostenute e grandinate localizzate.

Alla luce delle previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale. L’allerta resta valida fino alla mezzanotte di martedì 17 giugno.

Possibili le conseguenze al suolo: si segnalano rischi di frane superficiali, colate rapide in aree montane, pedemontane e collinari, e innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua secondari. Inoltre, potrebbero verificarsi rigurgiti nei sistemi di drenaggio urbano con allagamenti di locali interrati e sottopassi.

La Protezione civile invita alla massima prudenza, vista la natura intensa e la rapida evoluzione dei fenomeni attesi.

A Padova…

Un violento nubifragio ha colpito Padova nel pomeriggio, con pioggia intensa e forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di numerosi alberi in città e provincia (sarebbero decine). I vigili del fuoco sono stati sommersi dalle chiamate. Chiusa una corsia della tangenziale ovest (Corso Australia) per un albero caduto sulla carreggiata. Segnalati allagamenti e rami caduti in diverse vie, tra cui via Sant’Alberto Magno, via Goito, via Montà e via Cernaia. Sul posto sono al lavoro i tecnici di Veneto Strade.