Focolaio nel polo scolastico: San Pio X rischia la chiusura

Il Giornale di Vicenza riporta del grosso focolaio di contagi che si sta verificando nelle scuole di San Pio X, con almeno una quindicina di alunni contagiati fra la materna Dalla Scola, l’elementare Tiepolo e la media Barolini, con tante classi coinvolte. I numeri paiono destinati a crescere ancora e i due plessi scolastici rischiano la chiusura.

Le regole dicono questo: se un bambino al di sotto dei sei anni risulta positivo, tutta la classe deve essere chiusa; sopra i sei anni, tutti i suoi compagni di classe devono fare un tampone entro 48 ore. Se i test risultano negativi, alunni e studenti rientrano in classe, con l’obbligo di eseguire poi un altro tampone. Se emerge un secondo tampone, scatta la quarantena per l’intera classe. Le classi in quarantena devono fare didattica a distanza-

Lo scenario potrebbe mutare già nelle prossime ore.