Fiat fuori strada a Chiampo: conducente trasportato in ospedale in condizioni critiche

Un incidente stradale ha coinvolto oggi, 6 gennaio, una Fiat Punto a Chiampo, lungo via XXV Aprile, sulla strada che porta al quartiere Zonati. Per motivi ancora da accertare, l’auto è uscita di strada all’altezza dell’incrocio con la provinciale Valchiampo, urtando violentemente un albero.

Il conducente, rimasto ferito in modo serio, è stato soccorso dagli operatori del Suem e trasportato in ambulanza all’ospedale “Cazzavillan” di Arzignano in codice rosso. Non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’uscita di strada.