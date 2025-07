Fedriga governatore più amato. Tra i sindaci Possamai 51° (consenso in aumento). Bene Conte, male Brugnaro, malissimo Tommasi (Verona)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 7 luglio 2025 – Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, si conferma il presidente di Regione più amato d’Italia, con un gradimento del 66,5%, secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore basata sull’indagine Governance Poll realizzata dall’Istituto Noto Sondaggi. Al secondo posto si posiziona Luca Zaia, governatore del Veneto, con il 66%, seguito da Alberto Cirio, governatore del Piemonte, al 59%, che per la prima volta entra sul podio.

Tra i sindaci italiani, al primo posto c’è Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (70%), seguito da Michele Guerra di Parma (65%) e a pari merito Gaetano Manfredi di Napoli e Vito Leccese di Bari (entrambi 61%).

Per quanto riguarda il Veneto, si registra una classifica variegata: Mario Conte, sindaco di Treviso, si posiziona al 7° posto con il 60% di gradimento, pur avendo perso il 4,8% rispetto alla precedente rilevazione (dal 64,8% al 60%). Valeria Cittadin, sindaca di Rovigo, è al 9° posto, in crescita dello 0,9%, dal 58,2% al 59%. Sergio Giordani, sindaco di Padova, si trova al 32° posto con il 56%, in calo del 2,4%. Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, sale al 62° posto con il 53%, migliorando del 2,3%.

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, si colloca al 51° posto nella classifica nazionale con un gradimento del 54% (consenso in aumento del 3,5%). Più in basso nella graduatoria si trovano Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, all’83° posto con il 50% (in calo del 4,1%), e Damiano Tommasi, sindaco di Verona, al 92° posto con il 47%, che perde il 6,3%.

Luca Zaia, dopo aver mantenuto a lungo il primato come governatore più amato, perde lo 0,5% rispetto a Fedriga ed è in calo di 10,8 punti percentuali rispetto al suo insediamento, passando dal 76,8% al 66%.

Questi dati evidenziano un quadro dinamico del gradimento politico regionale e comunale nel Veneto, con alcune conferme e variazioni significative tra i rappresentanti locali.