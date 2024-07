Escursionista scivola in Val Fraselle, interviene il Soccorso Alpino

Verso le 16.40 di domenica il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un’escursionista scivolata, mentre assieme al marito percorreva il sentiero che scende dalla Val Fraselle, nel Gruppo del Carega. Una squadra in jeep ha raggiunto sulla mulattiera la donna, una 50enne di Mirandola (MO), che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia che le impediva di camminare, e l’ha caricata a bordo per poi accompagnarla al rendez vous con l’ambulanza a Giazza.