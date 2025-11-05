Due runner morti in poche settimane nello stesso team: la procura apre un fascicolo

Vicenza – A poche settimane di distanza, due maratoneti vicentini appartenenti alla stessa squadra sono morti improvvisamente, e la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per chiarire le cause dei decessi. Le vittime sono Alberto Zordan, 48 anni, di Sovizzo, e Anna Zilio, 39, originaria di Marano Vicentino. Entrambi correvano per il Team Km Sport, associazione veronese di podismo e triathlon.

Zordan è stato trovato senza vita nella notte tra il 1° e il 2 novembre nella sua abitazione. L’uomo, in ottima forma e scrupoloso nella preparazione atletica, si stava allenando per la maratona di Valencia in programma a dicembre. Sposato, padre di una bambina di undici anni, era molto conosciuto anche per la sua attività professionale nel settore grafico.

Solo tre settimane prima, il 13 ottobre, la compagna di squadra Anna Zilio era morta in circostanze simili nella sua casa di Verona. Anche per lei era stato disposto un riscontro diagnostico.

Sulle due morti la procura di Vicenza ha avviato accertamenti, precisando che al momento non ci sono indagati. L’obiettivo è comprendere se esistano elementi comuni e se siano necessari ulteriori approfondimenti.

Il funerale di Zordan sarà celebrato domani, giovedì 6 novembre, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Sovizzo, dove questa sera è previsto il rosario.