Droga dello stupro: maxi operazione, arrestato anche un ufficiale dell’Esercito in Veneto

39 persone sono state arrestate in Italia in una operazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute a seguito di indagini della Procura di Roma sulla commercializzazione nel web della cosiddetta droga dello stupro e altre sostanze sintetiche. In particolare a Venezia è stato arrestato un 55enne militare, ufficiale superiore dell’esercito che avrebbe fatto arrivare dall’Olanda, ordinandole sul web, divers spedizioni di metilmetcatinone. Il militare è stato posto agli arresti domiciliari. Le 39 persone -si legge- sono “gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle ‘Nuove sostanze psicoattive’, acquistati sul deep e sul darkweb”