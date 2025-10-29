“Down Cemetery Road”, il thriller che mancava. Su Apple TV+ dal 29 ottobre

Dal 29 ottobre su Apple TV+, Down Cemetery Road segna il ritorno trionfale di Emma Thompson in un ruolo che ridefinisce la sua carriera. L’attrice premio Oscar veste i panni di Zoë Boehm, investigatrice privata dal carattere d’acciaio, sarcastica e disincantata, ma mai cinica. È una donna che vive secondo le proprie regole: «Non bevo prosecco e non mi lego emotivamente», dice, e il bello è che ci crediamo subito.

La serie, composta da otto episodi e tratta dal romanzo d’esordio di Mick Herron — l’autore di Slow Horses — è stata adattata da Morwenna Banks con una scrittura tagliente, piena di ritmo e ironia. Accanto alla Thompson, una magnetica Ruth Wilson interpreta Sarah Tucker, restauratrice d’arte intrappolata in un matrimonio spento e testimone di un evento sconvolgente: l’esplosione di una casa che uccide due persone e lascia una bambina gravemente ferita. Quando la piccola scompare misteriosamente dall’ospedale, Sarah decide di indagare, trovandosi inaspettatamente legata a Zoë e al marito Joe, un investigatore fedele ma vulnerabile.

Da qui la storia si biforca: la caccia alla bambina si intreccia con una trama di segreti governativi e coperture militari, orchestrata da un Ministero della Difesa sull’orlo del collasso. Adeel Akhtar interpreta un funzionario schiacciato dal peso dei propri errori, mentre Darren Boyd regala un villain carismatico e inquietante. Completano il cast Tom Riley, Sinead Matthews, Ken Nwosu e Fehinti Balogun, che contribuiscono a mantenere la tensione costante.

Down Cemetery Road è un thriller teso, ma mai cupo: ogni scena è calibrata, ogni battuta conta. L’umorismo secco di Herron si fonde con un montaggio serrato e una regia che alterna azione e introspezione, facendo emergere una protagonista complessa e indimenticabile.

Emma Thompson domina la scena con una presenza magnetica: forte, ironica, perfettamente controllata. Se Gary Oldman in Slow Horses incarnava il disincanto maschile, la sua Zoë Boehm rappresenta la lucidità femminile in un mondo di compromessi. E lo fa con stile, intelligenza e — dettaglio non trascurabile — una notevole padronanza del bucato.

Brillante, elegante e piena di colpi di scena, Down Cemetery Road è una delle serie più attese dell’anno. Un thriller impeccabile che non spreca un solo minuto e che, finalmente, ripaga tutta l’attesa.