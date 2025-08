Doppio intervento sull’Altopiano: morto un cercatore di funghi, recuperato un automobilista finito in una scarpata

Asiago (VI), 2 agosto 2025 – Giornata intensa per il Soccorso alpino dell’Altopiano dei Sette Comuni, impegnato in due distinti interventi tra la tarda serata di ieri e questa mattina. Un cercatore di funghi è deceduto nei boschi sopra Malga Galmarara, mentre a Canove di Roana un automobilista è stato tratto in salvo dopo un volo di 40 metri con la propria vettura.

Il primo allarme è scattato poco prima delle 8 di questa mattina, quando un uomo – di cui al momento non sono state rese note le generalità – è stato colto da un malore improvviso mentre cercava funghi insieme al nipote nei pressi di Malga Galmarara. A causa dell’assenza di copertura telefonica e delle difficoltà nelle comunicazioni radio, il giovane ha dovuto scendere fino alla malga per dare l’allarme, poi è risalito con i soccorritori per indicare il punto esatto, situato fuori sentiero, tra gli alberi e a circa dieci minuti dalla prima via accessibile.

Sul posto sono intervenuti il personale medico dell’ambulanza, l’equipe dell’elisoccorso di Treviso calata con il verricello insieme al tecnico di elisoccorso, e quattro operatori del Soccorso alpino. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La salma è stata trasportata alla malga dall’eliambulanza e affidata al carro funebre. Presenti anche i Carabinieri forestali.

Si è invece concluso attorno alle 2 di notte un altro intervento, avvenuto a Canove di Roana. Alle 23:30 circa, il Soccorso alpino è stato attivato su richiesta della Centrale 118, in supporto ai Vigili del fuoco, dopo che un 52enne di Asiago aveva perso il controllo della propria auto in un parcheggio, finendo in una scarpata tra la fitta vegetazione. L’auto era precipitata per circa 40 metri lungo un pendio reso scivoloso dalle piogge.

Una squadra è calata con le corde e ha raggiunto l’uomo, che è stato valutato sul posto dall’infermiere dell’ambulanza, imbarellato e recuperato con un sistema di contrappeso. Una volta in sicurezza, il 52enne è stato affidato alle cure del medico per ulteriori accertamenti.

Due interventi che testimoniano ancora una volta l’importanza e la prontezza del sistema di soccorso montano attivo sull’Altopiano.