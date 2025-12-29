Doppio colpo tra Vicenza e Torri: auto rubata e spaccata in una sala scommesse. Ladro ripreso dalle telecamere

Mattinata movimentata quella di domenica 28 dicembre tra Vicenza e Torri di Quartesolo. Un uomo, che avrebbe agito da solo, ha messo a segno un doppio colpo partendo dal parcheggio del centro commerciale Palladio e terminando a Le Piramidi, dove è stata presa di mira una sala scommesse.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente ha dapprima rubato una Seat Ibiza lasciata in sosta al Palladio, utilizzandola per spostarsi fino a via Brescia, a Torri di Quartesolo. Qui ha raggiunto una sala Eurobet: sceso dall’auto con una mazza, ha colpito ripetutamente la vetrata del locale fino a creare un varco sufficiente per introdursi all’interno.

Una volta entrato, l’uomo si è diretto subito verso il cambia-monete, che è stato divelto e trascinato all’esterno. L’apparecchio, contenente alcune migliaia di euro, è stato caricato sull’auto rubata e il ladro si è allontanato rapidamente, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intera azione, avvenuta intorno alle 6 del mattino, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Il titolare ha sporto denuncia, consegnando i filmati ai carabinieri, che ora stanno lavorando per identificare il responsabile.

Colpisce il fatto che il furto sia stato messo a segno da una sola persona e con modalità piuttosto rischiose, a partire dal furto dell’auto in un parcheggio molto frequentato. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, ammonterebbe ad almeno 3 mila euro, ai quali si aggiungono i danni alla vetrata del locale.