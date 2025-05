Doppio colpo con il Gratta e Vinci: 5 milioni a Schio e 500mila euro a Noventa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SCHIO – NOVENTA VICENTINA (VI) – Il Gratta e Vinci “Nuovo 100x” ha letteralmente sbancato due località del Vicentino, regalando in pochi giorni premi per un totale di 5,5 milioni di euro.

La vincita più alta è stata registrata a Schio, dove un fortunato giocatore ha acquistato un biglietto da 20 euro nella storica ricevitoria di via Giuseppe Garibaldi, 10, gestita da Samanta Gasparini, portandosi a casa 5 milioni di euro, il premio massimo disponibile per questa tipologia di Gratta e Vinci.

La notizia ha fatto subito il giro della città, alimentando sogni e supposizioni sull’identità del vincitore. «Spero siano finiti a qualcuno che ne aveva davvero bisogno – ha commentato Gasparini al Giornale di Vicennza (l’articolo è nell’edizione odierna) –. Una cifra così ti cambia la vita». Il cartello verde affisso alla vetrina annuncia la vincita e attira quotidianamente sguardi curiosi e desiderosi di fortuna.

Ma la dea bendata non si è fermata a Schio. Sempre in provincia di Vicenza, un’altra grossa vincita è stata centrata a Noventa Vicentina, dove – come riporta l’agenzia Agimeg – un cliente della rivendita di via Carlo Porta, 35 ha vinto 500 mila euro, conquistando il terzo premio più alto previsto dal “Nuovo 100x”.

Anche in questo caso si tratta di un Gratta e Vinci da 20 euro, che ha trasformato un momento qualsiasi in una fortuna improvvisa.