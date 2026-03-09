Dopo il Sanremo trash in salsa ‘Castello delle cerimonie’, chi è il più ascoltato?

L’Italia musicale continua a offrire un mix tra nuove hit urban e grandi ritorni di artisti consolidati. Analizzando le classifiche di Spotify e FIMI, emergono alcune conferme ma anche curiosi scostamenti tra ascolti in streaming e vendite ufficiali. Chi è il più ascoltato dopo l’ultima edizione, che sembra essere stata concepita come un mix esplosivo di trash, mediocrità e un’onda di neomelodico che neanche il più audace dei dj avrebbe osato immaginare. Tra ritornelli che rimangono impressi più per la loro eccentricità che per la melodia e coreografie che sfidano ogni logica scenica, il festival sembra aver deciso di trasformare il palco dell’Ariston in un parco giochi per eccessi e volgarità stilistiche, con buona pace degli amanti della musica “seria”.

Le prime posizioni: concordanza e differenze

Al vertice delle Spotify Charts, la hit “OSSESSIONE” di Samurai Jay e Vito Salamanca guida con oltre 1,2 milioni di stream, confermandosi anche al numero uno della classifica FIMI. Segue “TU MI PIACI TANTO” di Sayf, stabile al secondo posto su entrambe le piattaforme, e “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, che in Spotify si piazza terzo ma in FIMI sale al secondo posto, segno della sua forza nelle vendite rispetto agli ascolti puri.

Un altro dato interessante riguarda Ditonellapiaga con “Che fastidio!”, stabile al quarto posto su Spotify ma in lieve calo nella classifica FIMI. Questo evidenzia come alcuni brani, pur popolari nello streaming quotidiano, possano avere performance differenti in termini di vendite e certificazioni.

Il trionfo dei ritorni e delle collaborazioni

Tra gli artisti veterani, Sal Da Vinci e Marco Masini, rispettivamente con “Per sempre sì” e “Male necessario” insieme a Fedez, mostrano come la nostalgia e le collaborazioni possano ancora catturare l’attenzione del pubblico. L’appeal degli artisti consolidati si mescola a quello di giovani emergenti come LDA & Aka 7even, autori di “Poesie Clandestine”, che scalano rapidamente le posizioni, soprattutto in FIMI, evidenziando l’impatto delle vendite e delle playlist editoriali.

Streaming vs vendite: le curiosità

Guardando i dati Spotify, alcuni brani sembrano performare meglio online rispetto alle vendite tradizionali. Ad esempio:

TonyPitony con “Donne ricche – Acoustic Version” è decimo su Spotify con 334.594 stream, ma solo diciassettesimo in FIMI, dove resta comunque stabile da diverse settimane.

con è decimo su Spotify con 334.594 stream, ma solo diciassettesimo in FIMI, dove resta comunque stabile da diverse settimane. Achille Lauro con “Amor” si trova al ventesimo posto su Spotify, mentre la sua popolarità nelle classifiche FIMI non emerge ancora nella top 20, segnalando come alcune tracce siano più virali che commercialmente acquistate.

Al contrario, brani come “Resta con me” dei Bambole di Pezza e “Voilà” di Elettra Lamborghini mostrano un exploit in entrambe le classifiche, con crescita continua settimanale, indicando un mix perfetto di ascolti e vendite.

La classifica FIMI dell’ultima settimana conferma il dominio di “OSSESSIONE” di Samurai Jay, al primo posto con una crescita stabile e la seconda settimana in top position. Segue Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, in rapida ascesa di nove posizioni rispetto alla settimana precedente, e Sayf con “TU MI PIACI TANTO”, che mantiene il terzo posto. Tra le note più interessanti, si segnala la scalata di “Poesie Clandestine” di LDA & Aka 7even, salita di 18 posizioni, e il ritorno in grande stile di “Resta con me” delle Bambole di Pezza, che guadagna 33 posizioni. La top 20 vede un mix di artisti storici come Arisa e Sal Da Vinci, collaborazioni tra generazioni diverse (Fedez & Marco Masini) e nuove promesse emergenti come TonyPitony e Chiello, a testimonianza della vivacità del panorama musicale italiano, dove streaming, vendite e trend social si intrecciano per definire il successo settimanale.