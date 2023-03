Domani parte al Comunale la campagna di Possamai

Domani, giovedì 23 marzo, dalle 20.30, la sala grande del Teatro Comunale ospiterà il lancio ufficiale della campagna elettorale di Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza alla testa di una coalizione che comprende PD, Terzo Polo/Per una Grande Vicenza e le liste civiche Possamai Sindaco, Coalizione Civica, Da Adesso In Poi/Vinòva, Lista Tosetto – Ripartiamo da Vicenza. Le porte del teatro aprono alle 19.30, sarà attivo il servizio bar.

La prima parte della serata vedrà sul palco, con Possamai, quattro sindaci di quattro grandi città del Nord: il sindaco di Milano Beppe Sala, i primi cittadini di Padova e Verona Sergio Giordani e Damiano Tommasi e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Il candidato sindaco Giacomo Possamai dialogherà con loro su buone pratiche, idee innovative e possibili collaborazioni future, e poi – dopo alcuni momenti performativi e narrativi – concluderà l’evento con un discorso in cui racconterà la sua visione per la città.

“Avere sindaci amici con noi – sottolinea Possamai – significa dare forza alle visioni e ai progetti che tante città del Nord Italia stanno costruendo. Per questo accanto a me non ci saranno leader politici ma amministratori di importanti città, con cui condividere e scambiare idee e buone pratiche. Nella mia agenda c’è una Vicenza che pensi in grande, che apra i suoi orizzonti e che sappia dialogare con tutti, tenendo insieme la cura per le piccole cose con la visione dei grandi progetti”.