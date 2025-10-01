1 Ottobre 2025 - 10.51
Disagi in A4: code dopo due incidenti all’altezza di Grisignano di Zocco
Mattinata complicata lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, dove si sono verificati due incidenti in prossimità del casello di Grisignano di Zocco.
Sul posto stanno operando la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.
Secondo quanto segnalato dal portale ufficiale dell’autostrada, il traffico risulta fortemente rallentato con una coda di oltre 5 chilometri tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est.