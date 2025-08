Deve stare a Cornedo, ma gira di notte a Vicenza: arrestato 31enne

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle ore 4.30, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza, durante un normale servizio di controllo del territorio in zona Viale Verona, ha notato un uomo appiedato che si dirigeva verso il centro città. I poliziotti hanno deciso di sottoporlo a controllo, identificandolo in un cittadino italiano di 31 anni.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia contro la persona, il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti. Inoltre, era sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora nel comune di Cornedo Vicentino, disposta con permanenza notturna obbligatoria dalle 21.00 alle 6.00.

Alla richiesta degli agenti circa la sua presenza fuori dal proprio comune e in orario non consentito, il 31enne ha dichiarato di essere diretto alla fermata degli autobus per rientrare a casa. Tuttavia, trovandosi chiaramente in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, è stato arrestato per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale.

Accompagnato in Questura, è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima disposto dal Pubblico Ministero di turno.