«Danzatori per la Pace», a Vicenza il 10° Forum internazionale Biodanza sociale e clinica

Vicenza torna ad essere la capitale mondiale della Biodanza sociale e clinica: dal 30 maggio al 1° giugno è infatti in programma la 10a edizione del Forum Internazionale di Biodanza, che si terrà al Ghv Hotel di Creazzo.

A promuovere e organizzare l’evento come sempre il Centro Gaja – Scuola di Biodanza di Vicenza che, come tema portante della tre giorni di incontri, ha scelto un argomento quanto mai urgente e drammatico: la pace come ricerca personale e collettiva, come necessità per la comunità umana.

«La pace come dimensione collettiva – spiega la direttrice scientifica Giovanna Benatti, ideatrice del protocollo di applicazione di Biodanza in area clinica e sociale -, parte dalla necessità personale, quanto mai necessaria in questi tempi policritici, di vivere in armonia con se stessi e sentire il mondo delle relazioni come una risorsa e non come una difficoltà».

A parlare e a danzare di pace saranno oltre 45 relatori da tutto il mondo che, attraverso lezioni teoriche e pratiche, tavole rotonde e laboratori daranno vita a “Danzatori per la pace”. Una grande fiera formativa-informativa sulle buone pratiche a mediazione corporea a favore della ecologia personale e collettiva. Il Forum è aperto a tutti e tutte, per partecipare e per visionare il programma si può visitare il sito www.forumbiodanzasociale.org

