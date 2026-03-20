Dalla caserma al futuro: nasce a Vicenza il super polo della meccatronica da 11 milioni

Vicenza inaugura un nuovo punto di riferimento per la formazione tecnica: l’ex caserma Borghesi rinasce come sede dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. La cerimonia si è svolta oggi, 20 marzo 2026, alla presenza di istituzioni, mondo scolastico e imprenditoriale, segnando la conclusione di un intervento strategico avviato nell’ottobre 2024 dopo la concessione degli immobili da parte della Provincia.

L’area, circa 2.000 metri quadrati, è stata completamente riqualificata con un investimento complessivo di 11 milioni di euro, tra fondi propri della Fondazione e risorse PNRR. Oggi ospita una vera “fabbrica 4.0” dedicata alla formazione di oltre 200 studenti ITS, con laboratori avanzati, macchinari industriali, robotica, stampa 3D, progettazione CAD e sistemi per l’automazione.

Durante l’inaugurazione è stato intitolato a Nicolò Zavatta, studente scomparso nel 2022, il laboratorio CAD6, in un momento di forte valore simbolico per tutta la comunità dell’Academy.

Il progetto ha mantenuto e valorizzato gli elementi storici del complesso, vincolato dalla Soprintendenza, integrandoli con soluzioni moderne: facciate restaurate in pietra di Nanto e Vicenza, efficientamento energetico e pannelli fotovoltaici. Gli spazi interni sono stati ripensati con un corpo centrale per le attività didattiche e due ali dedicate ai laboratori più avanzati.

«Un momento molto importante: questa sede diventerà uno dei poli meccatronici più rilevanti d’Italia», ha sottolineato il presidente ITS Francesco Nalini, evidenziando la sfida di attrarre giovani talenti e ridurre il divario di genere.

Il direttore generale Giorgio Spanevello ha parlato di «un polo tecnologico diffuso, nato trasformando un luogo militare in spazio di cultura e formazione». Sulla stessa linea il sindaco Giacomo Possamai: «Da oggi Vicenza ha un polo della meccatronica che rappresenta un valore aggiunto per il futuro della città».

Tra i presenti anche l’europarlamentare Elena Donazzan, il presidente della Provincia Andrea Nardin e i rappresentanti del sistema ITS e di Confindustria. Tutti hanno sottolineato il ruolo centrale della collaborazione tra pubblico e privato.

L’ITS Academy Meccatronico Veneto, attivo da oltre 15 anni, conta oggi numeri significativi: 1.885 diplomati, 700 studenti in corso, 18 sedi e un tasso di occupazione del 98% a sei mesi dal diploma. Un modello formativo sempre più strategico per rispondere alle esigenze delle imprese e alle sfide di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.