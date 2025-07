Da agosto “zone rosse” anche a Rovigo

Dall’1 agosto al 31 ottobre, zone rosse a Rovigo”. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto alla prefettura di Rovigo. “Le zone rosse verranno istituite nei quadranti urbani toccati dai fatti di questi giorni — ha spiegato — la stazione ferroviaria, piazza Matteotti. Vuol dire vigilanza rafforzata, strumenti in più per le forze dell’ordine. Divieto di stazionamento e obbligo di allontanamento per i soggetti con precedenti specifici e per chi con il suo comportamento dimostra di mettere a rischio la quiete pubblica”. Molteni ha poi annunciato che nella città polesana “prenderanno servizio 13 nuovi agenti in maniera strutturata e altri ne arriveranno, inoltre — ha aggiunto — per quanto riguarda l’immigrazione vi sarà un alleggerimento del Centro accoglienza straordinaria, vuol dire una diminuzione del numero di presenze”.. ANSA VENETO