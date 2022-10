Covid Italia, Andreoni: “I casi crescono, mascherina al chiuso o presto ancora più morti”￼

“Il numero dei casi Covid continua a crescere, così come i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Ormai sappiamo molto bene come avviene l’innesco di un’ondata e, visti i dati, c’è grande preoccupazione anche alla luce della riduzione delle misure di contenimento. Tutto questo in un quadro in cui la campagna vaccinale non sembra decollare. Se non vogliamo arrivare tardi e vedere risalire di nuovo i decessi, è opportuno il ritorno delle mascherine al chiuso e nei luoghi affollati”. Così Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), fa il punto sulla situazione epidemiologica Covid che vede il tasso di positività oltre il 20%.”Non aspettiamo che l’occupazione dei reparti Covid e delle terapie intensive arrivi al 15-20% – avverte Andreoni – Si deve intervenire ora, perché poi diventerà difficile invertire la tendenza”.