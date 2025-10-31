ALTO VICENTINOCRONACAPROVINCIA Vicenza
31 Ottobre 2025 - 13.23

Costo di Asiago in tilt per incidente: camion cisterna si schianta contro un furgone, un ferito

REDAZIONE
Asiago, 31 ottobre 2025 – Traffico paralizzato lungo la strada del Costo, all’altezza del decimo tornante, a causa di un incidente che ha visto coinvolti un camion cisterna carico di benzina e un furgone.

Secondo le prime informazioni, il conducente della cisterna avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a urtare il furgone che stava salendo verso Asiago. Il conducente del furgone ha riportato ferite ed è stato soccorso dal personale del Suem 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio, i Carabinieri e i sanitari, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella rimozione dei mezzi coinvolti.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata delle operazioni, necessarie anche per gestire i rischi legati al carico infiammabile della cisterna. Le operazioni sono tuttora in corso.

