Cosa sappiamo dei soldati americani uccisi dagli attacchi iraniani?

Sei militari statunitensi sono stati uccisi dall’inizio della guerra con l’Iran, sabato 28 febbraio. L’esercito americano ha aggiornato lunedì il bilancio delle vittime, inizialmente fermo a quattro. I corpi delle due nuove vittime sono stati rinvenuti in una struttura colpita durante i primi attacchi di rappresaglia iraniani nella regione, secondo quanto riferito dal CENTCOM, il comando militare statunitense per il Medio Oriente.

Un primo bilancio parlava di tre morti e diversi feriti gravi in seguito a un attacco contro un’installazione militare statunitense presso la base aerea di Arifjan, in Kuwait, avvenuto domenica. Dopo l’annuncio delle vittime, il presidente Donald Trump ha promesso di “vendicare” le loro morti in un video pubblicato sulla sua piattaforma, Truth Social. “Purtroppo, probabilmente ce ne saranno altre prima della fine. È così che vanno le cose”, ha avvertito.

Un quarto soldato è poi deceduto a causa delle ferite riportate. Il CENTCOM non ha formalmente collegato le ultime due vittime alle prime quattro, ma secondo quanto riportato dalla BBC, che cita fonti militari a conoscenza diretta dell’incidente, si ritiene che le morti siano avvenute durante lo stesso bombardamento iraniano in Kuwait. Le vittime si trovavano in un ufficio allestito in una casa mobile al momento dell’attacco, uno spazio rudimentale protetto da lastre di cemento armato.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che non rende noti i nomi dei militari uccisi prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla notifica alle famiglie, ha annunciato mercoledì che quattro di loro sono stati identificati: il capitano Cody Khork, 35 anni; il sergente Noah Tietjens, 42 anni; il sergente Nicole Amor, 39 anni; e il sergente (promosso postumo) Declan Coady, 20 anni. “Sono morti il 1° marzo 2026 a Port Shuaiba, in Kuwait, durante un attacco con un drone”, si legge nella nota ufficiale. Tutti erano riservisti assegnati al 103° Comando di Supporto con sede a Des Moines, Iowa, secondo la dichiarazione del Pentagono.

Il bilancio delle sei vittime conferma, secondo fonti militari citate dal The New York Times, che l’Iran era meglio preparato a difendersi di quanto previsto dall’amministrazione Trump. A sostegno di questa valutazione viene indicato anche l’attacco all’ambasciata americana in Arabia Saudita, che non ha causato vittime. Tuttavia, allo stato attuale del conflitto, le perdite restano paragonabili a quelle subite recentemente dagli Stati Uniti in Medio Oriente.

Lo scorso dicembre due soldati americani e un civile statunitense sono stati uccisi in un’imboscata in Siria, mentre tre militari hanno perso la vita in un attacco con droni in Giordania nel gennaio 2024. Il bilancio più pesante recente resta quello dell’agosto 2021 in Afghanistan, quando 13 militari statunitensi morirono nel bombardamento dell’aeroporto di Kabul.

“La guerra è un inferno, e lo sarà sempre”, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth durante un briefing di lunedì. Come il presidente Trump, anche Hegseth sembra voler preparare l’opinione pubblica a ulteriori perdite in un conflitto che potrebbe protrarsi più a lungo del previsto. Il capo della Casa Bianca ha parlato di un possibile orizzonte di quattro o cinque settimane, pur assicurando che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere un conflitto più lungo e senza escludere l’eventuale dispiegamento di truppe americane sul terreno.