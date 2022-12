Cortina Skiworld, aprono gli impianti con un dicembre pieno di appuntamenti­

Dalle passerelle milanesi all’enrosadira delle Dolomiti: la moda sale in quota con il Cortina Fashion Weekend, l’evento che da dodici anni segna l’avvio della stagione invernale ampezzana, che quest’anno si tinge di rosa. È infatti questo il pantone di questa edizione, dall’8 all’11 dicembre 2022, che oltre ad inaugurazioni ed eventi in centro prevede anche appuntamenti, musica, e divertimento sulle piste di Cortina.

Proseguono intanto le aperture degli impianti di Cortina Skiworldper l’inverno. Nel weekend di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre saranno aperti la seggiovia del Col Gallina con la pista Ovest, la seggiovia 5 Torri con le piste Lacedelli e Potor, e la funivia del Faloria con la pista Tondi. Col Gallina e 5 Torri saranno operative fino a fine stagione, mentre la funivia Faloria chiuderà il 5 e 6 dicembre per poi riaprire definitivamente mercoledì 7. Acquistando uno skipass di valle (mattutino, pomeridiano, giornaliero o plurigiornaliero) da venerdì 2 dicembre a domenica 4 dicembre, lo skipass costa solo l’80%.

Questo particolare skipass in promozione è acquistabile unicamente presso le casse fisiche degli impianti o dell’ufficio Skipass in via Marconi 15 a Cortina.

Per seguire gli aggiornamenti sull’apertura delle piste: www.skipasscortina.com)

CORTINA FASHION WEEKEND

Venerdì 9 dicembre, alle 17, una suggestiva fiaccolata di oltre 60 maestri di sci illuminerà le piste di Socrepes ai piedi delle Tofane. Uno spettacolo che non va mai fuori moda, nonché un momento simbolico che unisce sport, natura e moda, per dare luce – letteralmente – sia al Cortina Fashion Weekend sulle piste mondiali sia alla nuova collaborazione tra la società Ista e Cortina For Us, organizzatrice del Cortina Fashion Weekend, di cui è diventata socia da quest’anno con l’obiettivo di sostenere ed aiutare a promuovere le attività dell’associazione. L’evento è realizzato in collaborazione con la Scuola Sci Cortina e della Scuola Sci Azzurra.

Sempre venerdì, alle 18 in piazza Angelo Dibona, Fondazione Cortina presenta “To the next!”, un momento dedicato al lancio dei grandi eventi sportivi della stagione invernale 2022/2023 della Regina delle Dolomiti. Seguirà lo spettacolo “Hanami show”.

Domenica 11, invece, Chalet Tofane ospiterà il Pink Closing Party, che dalle 13 festeggerà il successo di un’altra edizione del Cortina Fashion Weekend con una scoppiettante festa di chiusura a tema “rosa”. Tutte le info e gli aggiornamenti del programma Cortina Fashion Weekend sul sito

A CORTINA

Gli appuntamenti del Cortina Fashion Weekend inizieranno giovedì 8 dicembre alle 18 in piazza Angelo Dibona con l’inaugurazione ufficiale ed uno spettacolo sensoriale live, cui seguirà il brindisi che dà ufficialmente inizio alla stagione invernale 2022/2023.

Si prosegue venerdì 9 dalle 14 alle 19 alla Ciasa de ra Regoles e all’Alexander Girardi Hall con (re)generation stories, una serie di talk con protagonisti del mondo del design.

Sabato 10, dalle ore 18 alle 21, il centro sarà animato da spettacoli di luci con attrazioni itineranti. Per l’occasione via Cesare Battisti resterà chiusa al traffico e si trasformerà in una festa a cielo aperto con dj set ed aperitivi.

DICEMBRE TRA SCI ED EVENTI

Ma le sorprese di dicembre non finiscono qui. Dal 16 al 18 dicembre a Cortina si terrà la prima edizione del Cortina Cocktail Weekend.

Per questa occasione sabato 17 e domenica 18 le migliori aziende di attrezzature invernali presenteranno i loro prodotti e novità dell’inverno 2022-23. A ospitare l’evento Cortina Ski Test sarà il leggendario Schuss, protagonista indiscusso delle gare mondiali di sci alpino. A quota 2.100 metri, proprio ai piedi dei maestosi torrioni che abbracciano lo Schuss, verrà allestito un “villaggio” dei 13 brand partecipanti dove sarà possibile testare le ultime tendenze del mondo sci, scarponi, racchette e accessori, con possibilità di farsi consigliare al meglio da esperti del settore. La partecipazione ai test è gratuita, aperta a tutti e non serve la prenotazione.

Domenica 18 dicembre, alle 11, si terrà la Mixology’s Cup, una gara di sci e snowboard nella pista di Socrepes, ai piedi delle maestose Tofane. Competizione ludica aperta a tutti, a partecipazione gratuita per bartender e guest bartender CCW22, non è una gara di velocità ma una discesa sulla pista con una coppa Martini piena. L’evento è in collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers Cortina.

Tornano anche questo inverno alcuni appuntamenti iconici della stagione invernale. Dal 23 dicembre riparte la funivia del Lagazuoi e con lei la mostra che apre la stagione del Lagazuoi Expo Dolomiti, “La terra, il cielo e la montagna in mezzo”, un’esposizione che vuole raccontare i valori e la filosofia che uniscono il polo espositivo al brand altoatesino leader nella produzione di attrezzature di montagna.

La società Tofana ripropone per il 29 dicembre 2022 e per il 10 febbraio 2023 le ormai famose Astrocene a Col Druscié, una serata tra buon cibo e osservazione delle stelle, con la visita all’osservatorio astronomico di Col Druscié. Chi volesse invece ammirare il soledall’Osservatorio potrà farlo mercoledì 21 e 28 dicembre 2022 e mercoledì 4 gennaio 2023, mentre sarà possibile osservare le stelleda Col Druscié ogni sabato sera. Dal tramonto all’alba: sono previste per il 5 e 27 gennaio, e 11 e 28 febbraio, le sciate all’alba, un momento unico per godersi le piste con i primi raggi del sole. Sempre sulle piste del Col Druscié è prevista la Cortina Snow Run il 25 febbraio 2023, una gara di corsa in notturna lungo le piste Olimpiche e dei Mondiali di sci 2021. Anche quest’anno, oltre al percorso di circa 17 chilometri da completare in massimo 4.30 ore, è previsto anche uno short trail di 9,5 chilometri da terminare in due ore.