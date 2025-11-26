Cornedo – Violato il divieto di avvicinamento: arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni, residente a Cornedo Vicentino, è stato arrestato nella serata di sabato 22 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Valdagno per aver infranto la misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi all’ex convivente, una 43enne di Castelgomberto.

L’intervento è scattato dopo un’attività informativa della Stazione di Trissino, seguita dal controllo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. I militari hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione della donna, in atteggiamenti intimi con lei, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento e dotato di braccialetto elettronico.

L’assenza di segnalazioni dal dispositivo di controllo ha insospettito i Carabinieri, che hanno avviato immediati accertamenti. È emerso che la stessa vittima aveva consegnato alla madre, residente altrove, l’apparato ricevente collegato al braccialetto, permettendo così all’uomo di raggiungerla senza attivare l’allarme. Restano da chiarire le motivazioni del gesto, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Nonostante la situazione anomala, l’arresto in flagranza è stato ritenuto inevitabile. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta lunedì 24 novembre. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto la sua rimessa in libertà in attesa del processo.

Si ricorda che le attività svolte dai militari e il conseguente arresto sono stati adottati d’iniziativa e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.