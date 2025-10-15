Cornedo Vicentino rinnova i parchi giochi: al via lavori per nuove giostrine e manutenzioni

Il Comune di Cornedo Vicentino ha stanziato 20 mila euro per migliorare le aree gioco dedicate ai più piccoli. L’intervento prevede la sostituzione delle giostre ormai obsolete, la riparazione di quelle danneggiate e l’integrazione con nuove attrezzature nei parchi dove risultano mancanti. Un’azione significativa che risponde concretamente alle richieste di molte famiglie e bambini che quotidianamente frequentano gli spazi verdi del paese, restituendo loro aree più sicure, accoglienti e inclusive.