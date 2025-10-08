CRONACAPROVINCIA Vicenza
8 Ottobre 2025 - 16.14

Cornedo – Auto contro camion all’incrocio: donna ferita

Violento incidente nella tarda mattinata di oggi all’incrocio tra via Monte Verlaldo e una strada laterale a Cornedo Vicentino. A scontrarsi, poco dopo le 11, sono stati un camion Iveco diretto verso sud e un’auto guidata da una donna di 69 anni, residente in paese.

L’impatto è stato particolarmente forte e la conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua vettura. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano, che hanno lavorato per circa mezz’ora prima di riuscire a liberarla. La donna è stata poi affidata ai sanitari del Suem 118, che l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale Cazzavillan di Arzignano.

I carabinieri di Recoaro Terme hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto, mentre il traffico lungo la provinciale ha subito pesanti ripercussioni, con code e deviazioni durate oltre due ore.

