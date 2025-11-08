Cornedo – Arrestata la titolare di un asilo nido accusata di maltrattamenti sui bambini

Cornedo Vicentino (VI) – I carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Vicenza hanno arrestato una delle titolari di un asilo nido privato del territorio, di circa 30 anni, con l’accusa di maltrattamenti su alcuni bambini.

L’indagine è nata da alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti nei confronti degli infanti. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Vicenza, hanno confermato che la donna, in diverse circostanze, avrebbe tenuto condotte maltrattanti, consistite soprattutto in percosse.

La mattina del 5 novembre, in seguito a nuovi episodi, i militari sono intervenuti direttamente nella struttura, arrestando la titolare in flagranza differita per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione i fatti.

“Se i fatti dovessero essere confermati – dichiara il sindaco Francesco Lanaro – si tratterebbe di episodi di una gravità assoluta, che minano la fiducia delle famiglie nei luoghi dedicati alla cura e alla crescita dei più piccoli. In questo momento dobbiamo però avere fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti, perché venga fatta piena chiarezza nel più breve tempo possibile.

La tutela dei bambini è e deve rimanere una priorità assoluta per tutti noi. Come sindaco, come genitore e come cittadino, sono vicino alle famiglie coinvolte e garantisco che il Comune seguirà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda”.