CRONACAPROVINCIA Vicenza
8 Novembre 2025 - 11.38

Cornedo – Arrestata la titolare di un asilo nido accusata di maltrattamenti sui bambini

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Cornedo Vicentino (VI) – I carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Vicenza hanno arrestato una delle titolari di un asilo nido privato del territorio, di circa 30 anni, con l’accusa di maltrattamenti su alcuni bambini.

L’indagine è nata da alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti nei confronti degli infanti. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Vicenza, hanno confermato che la donna, in diverse circostanze, avrebbe tenuto condotte maltrattanti, consistite soprattutto in percosse.

La mattina del 5 novembre, in seguito a nuovi episodi, i militari sono intervenuti direttamente nella struttura, arrestando la titolare in flagranza differita per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione i fatti.

“Se i fatti dovessero essere confermati – dichiara il sindaco Francesco Lanaro – si tratterebbe di episodi di una gravità assoluta, che minano la fiducia delle famiglie nei luoghi dedicati alla cura e alla crescita dei più piccoli. In questo momento dobbiamo però avere fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti, perché venga fatta piena chiarezza nel più breve tempo possibile.

La tutela dei bambini è e deve rimanere una priorità assoluta per tutti noi. Come sindaco, come genitore e come cittadino, sono vicino alle famiglie coinvolte e garantisco che il Comune seguirà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Cornedo - Arrestata la titolare di un asilo nido accusata di maltrattamenti sui bambini | TViWeb Cornedo - Arrestata la titolare di un asilo nido accusata di maltrattamenti sui bambini | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy