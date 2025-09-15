Controllo del territorio: rintracciato ed arrestato un 57enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Prosegue la mirata attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene con

specifici servizi attuati negli ultimi giorni nelle zone ritenute più sensibili dal punto di vista della

sicurezza pubblica ed in particolare per prevenire e contrastare furti in abitazione. I militari dell’Arma hanno infatti ulteriormente intensificato negli ultimi giorni i servizi esterni sul territorio. In particolare i militari della Stazione di Thiene hanno rintracciato e poi arrestato un cittadino italiano, di 57 anni, a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo definitivo dovendo scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver commesso reati di truffa e ricettazione.

L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza, è stato dunque condotto dai militari

dell’Arma presso il carcere di Vicenza.