ALTO VICENTINOCRONACA
15 Settembre 2025 - 9.14

Controllo del territorio: rintracciato ed arrestato un 57enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Prosegue la mirata attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene con
specifici servizi attuati negli ultimi giorni nelle zone ritenute più sensibili dal punto di vista della
sicurezza pubblica ed in particolare per prevenire e contrastare furti in abitazione. I militari dell’Arma hanno infatti ulteriormente intensificato negli ultimi giorni i servizi esterni sul territorio. In particolare i militari della Stazione di Thiene hanno rintracciato e poi arrestato un cittadino italiano, di 57 anni, a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo definitivo dovendo scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver commesso reati di truffa e ricettazione.
L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza, è stato dunque condotto dai militari
dell’Arma presso il carcere di Vicenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Controllo del territorio: rintracciato ed arrestato un 57enne | TViWeb Controllo del territorio: rintracciato ed arrestato un 57enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy