2 Settembre 2025 - 11.33

Controllo del territorio: due arresti per furto aggravato

Nella mattinata di oggi i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Thiene, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, ha arrestato in flagranza due persone, un uomo ed una donna, entrambi senza fissa dimora, per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico in concorso.

Gli arrestati, dopo aver forzato un finestrino di un’auto in sosta in un parcheggio di Caldogno, si sono appropriati della borsa della proprietaria del veicolo, dandosi successivamente alla fuga a bordo di un’auto. I militari operanti, che poco prima li avevano notati aggirarsi con fare sospetto, hanno immediatamente avviato un pedinamento che ha permesso di intercettarli e fermarli poco dopo presso un distributore di Schio, mentre tentavano di utilizzare una tessera carburante risultata provento del predetto furto su auto.

A seguito della perquisizione veicolare eseguita nella flagranza del reato sono stati recuperati ulteriori oggetti di provenienza illecita, tra cui una “gift card” ed un paio di occhiali da sole griffati, che sono stati restituiti all’avente diritto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza della caserma dell’Arma di Dueville in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” previsto per la giornata di domani presso il Tribunale di Vicenza.

