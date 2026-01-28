BASSANOVICENZA e PROVINCIA
28 Gennaio 2026 - 11.26

Controlli sul gioco d’azzardo e sulla sicurezza sul lavoro: due titolari denunciati nel Bassanese

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Controlli straordinari nei locali che offrono servizi di gioco e scommesse nel territorio bassanese. Nell’ambito di un servizio coordinato disposto a livello nazionale dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, i militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato una serie di verifiche presso esercizi pubblici del territorio.

All’esito dei controlli, sono state deferite in stato di libertà due persone, entrambe titolari di attività operanti nel settore.

Il primo è un 50enne residente a Romano d’Ezzelino, titolare di una società con sede operativa a Cassola. Nei suoi confronti è stata accertata la violazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 151/2015, relativa all’installazione non conforme di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Per l’irregolarità riscontrata è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.549 euro.

Il secondo soggetto denunciato è un 53enne della provincia di Treviso, titolare di una società con sede operativa a Bassano del Grappa. In questo caso, la violazione contestata riguarda l’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008, per mancata formazione del personale dipendente in materia di sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso è scattata una sanzione, pari a 7.403,96 euro.

L’attività di controllo rientra in un più ampio piano nazionale dell’Arma dei Carabinieri volto a contrastare le irregolarità nel settore del gioco e a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione delle dipendenze e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Controlli sul gioco d’azzardo e sulla sicurezza sul lavoro: due titolari denunciati nel Bassanese | TViWeb Controlli sul gioco d’azzardo e sulla sicurezza sul lavoro: due titolari denunciati nel Bassanese | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy