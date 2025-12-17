Confimi Apindustria Vicenza premia le aziende associate da 20 anni

Sono 17 le aziende associate a Confimi Apindustria Vicenza che, davanti ad una platea di oltre 130 colleghe e colleghi imprenditori, hanno ricevuto pochi giorni fa a Thiene il riconoscimento del Premio Fedeltà, che viene consegnato alle aziende socie da un ventennio. «Questo momento – ha detto il Presidente Mariano Rigotto -, celebra l’importanza di un legame, ma soprattutto la condivisione di un percorso che ci vede sostenitori, insieme, di idee, progetti, visione e valori comuni, quelli fondanti del tessuto imprenditoriale vicentino e veneto: la dedizione al lavoro, la capacità di innovare nei prodotti e nei mercati, la sensibilità etica nei confronti dei collaboratori e del territorio, l’impegno nel raccogliere e vincere le sfide che, quotidianamente, si parano davanti a chi fa industria. Siamo motore di innovazione per tutto il territorio». Insomma, un “fare impresa” che oggi richiede sempre più competenze, ma anche capacità di condivisione e volontà di collaborazione nel fare rete, potendo contare strategicamente su altri partner per affrontare assieme i mercati globali e i loro cambiamenti, sempre più repentini.

A meritare il riconoscimento del Premio Fedeltà 2025 sono state: AEI Srl, Sarego; B&B metalwork Srl, Zanè; CM Spa, Cartigliano; Daint Srl, Malo; Denim Service Srl, Colceresa; Fulcrum Wheels Srl, Vicenza; GSC Group Spa, Montebello Vicentino; IMT Srl, Trissino; LI.VI.OR Spa, Romano D’Ezzelino: Lollo Due Srl, Sarego; O.M.S Snc, Torrebelvicino; PLL Srl, Montecchio Maggiore; Remal Srl, Villaverla; Specialinsert Srl, Martellago; Tecno metal Carpen Srl, Montecchio Precalcino; Unic Srl, Salcedo; Vemat motori Srl, Montecchio Maggiore.

Nel corso dell’incontro, oltre alla celebrazione delle imprese, l’Associazione ha voluto ricavare anche un momento di profonda riflessione. La presidente del Gruppo Donne Imprenditrici, Alice Borsetto ha voluto infatti portare l’attenzione sul delicato tema della violenza contro le donne: grazie alla collaborazione con la Consulta per la Parità Opportunità del Comune di Vicenza e l’Associazione Idee in arte ApS, sono stati messi in vendita, con una donazione responsabile a favore della Fondazione Giulia Cecchettin, i fiori di carta utilizzati nel corso del flash mob organizzato in Piazza dei Signori dagli studenti delle scuole superiori lo scorso 22 novembre per sensibilizzare sulla violenza di genere, parte di una serie di iniziative più ampie legate alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.