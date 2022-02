Cinema, i film da vedere nel weekend

Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend del 4-6 febbraio.

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE

Regia: Michael Showalter / Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones

Ascesa, caduta e redenzione di Tammy Faye Bakker, evangelista americana, cantante, autrice e conduttrice di spettacoli religiosi dal vivo che negli anni Settanta e Ottanta ha costruito insieme al marito un impero economico basato sulla predicazione in TV. ‘Gli occhi di Tammy Faye’ racconta una storia realmente accaduta, ma lo fa senza il giusto piglio: la critica internazionale ha quindi sentenziato che, nonostante l’eccellente interpretazione di Jessica Chastain, il film non merita la sufficienza.

STRINGIMI FORTE

Regia: Mathieu Amalric / Cast: Vicky Krieps, Samuel Mathieu, Erwan Ribard

Una mattina una donna parte per andare a vedere il mare, lasciandosi dietro il marito e i due figli: non torna, e la sua famiglia deve iniziare a fare i conti con l’assenza. ‘Stringimi forte’ è l’adattamento di una pièce teatrale di Claudine Galéa, un film d’autore complesso e sfaccettato, e dotato di grande fascino.

OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

Regia: Marcel Barrena / Cast: Eduard Fernandez, Dani Rovira, Anna Castillo

Il comproprietario di una società di bagnini di Barcellona si reca sull’isola di Lesbo per cercare di aiutare i migranti che ogni giorno rischiano di annegare in mare: incontrerà difficoltà e ostilità, ma troverà anche nuovi alleati. ‘Open Arms – La legge del mare’ è un film drammatico basato sulla storia vera di Oscar Camps, il fondatore della ONG Proactiva Open Arms, specializzata in operazioni di ricerca e soccorso in mare. La pellicola ha ritmo ed evita le trappole della spettacolarizzazione o della retorica: da qui le recensioni più che positive scritte dallla critica.