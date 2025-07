Ciclista travolta da betoniera, ricoverata in codice rosso

Alle 11.30 di oggi, si è verificato un incidente stradale in viale Trieste (SR11), a Montecchio Maggiore, all’altezza dell’attraversamento ciclopedonale semaforizzato a chiamata, situato tra via Tecchio e via Mascagni. Secondo una prima ricostruzione, in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dei Castelli, una betoniera condotta da B.E., uomo di 46 anni, residente a Cornedo Vicentino, stava percorrendo la strada regionale in direzione Verona quando, all’altezza dell’attraversamento, ha investito una donna in bicicletta, C.E., 79 anni, residente a Montecchio Maggiore. La ciclista si trovava sulle strisce ciclopedonali al momento dell’impatto e sarà oggetto di approfondimenti verificare se il semaforo a chiamata fosse stato attivato correttamente. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, che hanno ridotto la corsia di marcia per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza da un’ambulanza del Suem 118.

Il mezzo pesante e il velocipede sono stati posti sotto sequestro e, stante la gravità delle lesioni riportate dalla donna, è stato informato il magistrato di turno, con le indagini ora in corso per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità nell’accaduto.