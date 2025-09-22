Ciclista 25enne colto da malore alla Piccola Sanremo: ricoverato in terapia intensiva

Attimi di paura durante la 58ª edizione della Piccola Sanremo, la classica ciclistica dilettanti disputata a Sovizzo. Nel corso della gara, il 25enne bassanese Kevin Bonaldo, portacolori della Sc Padovani, è stato colpito da un improvviso malore ed è crollato a terra mentre si trovava fuori dalla lotta per la vittoria.

L’atleta è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul posto. Durante il trasporto in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco, ma le manovre di rianimazione praticate dal medico rianimatore Giuseppe Andaloro hanno permesso di stabilizzarlo.

Successivamente è intervenuto l’elicottero del Suem 118 che ha trasferito Bonaldo all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Grande l’apprensione nel mondo del ciclismo: l’Uc Sovizzo, organizzatrice della gara, ha espresso vicinanza al corridore e alla sua famiglia, ringraziando i sanitari per la tempestività dell’intervento. Anche la Sc Padovani ha diffuso un messaggio di sostegno al suo atleta: «Kevin, ora siamo tutti al tuo fianco per la corsa più importante».