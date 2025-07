Christian Greco presenta a Thiene il libro “La memoria è il nostro futuro. 200 anni di Museo Egizio”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Lions Club Thiene Host e Comune di Thiene propongono al Teatro Comunale sabato 19 luglio 2025 alle ore 18.00 un pomeriggio culturale di grande richiamo che ha registrato già il sold out. L’ospite dell’evento è Christian Greco, direttore del prestigioso Museo Egizio di Torino, a Thiene per presentare il libro La memoria è il nostro futuro.

Il libro, curato da Christian Greco, rappresenta la pubblicazione ufficiale del bicentenario del Museo Egizio e ne offre uno sguardo senza precedenti, non limitandosi a una semplice ricostruzione della storia dell’istituzione torinese, delle sue collezioni o della sua fortuna: attraverso una struttura a più voci ogni aspetto della vita del Museo Egizio è presentato all’interno del più ampio contesto in cui si trova a esistere.

Nelle pagine si alternano gli interventi di curatori del Museo Egizio e di docenti, ricercatori e curatori provenienti da altre istituzioni nazionali e internazionali, talvolta in dialogo tra loro. I contributi diventano così laboratori nei quali si confrontano idee, visioni e proposte inerenti a un ampio ventaglio di temi: il ruolo del Museo nello sviluppo dell’egittologia, e a sua volta l’impatto che l’evoluzione della disciplina ha avuto e ha ancora ancora oggi sulle sue scelte; l’importanza dell’integrazione tra discipline umanistiche e scientifiche; i rapporti con altre istituzioni museali, con gli studiosi e con il pubblico; l’Egitto immaginato dell’ “egittomania” e quello reale che rivendica una voce nel raccontare la propria storia.

Il risultato è un volume che dimostra come futuro e memoria siano strettamente intrecciati.

«Siamo orgogliosi di avere a Thiene il direttore Christian Greco – è il commento dell’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – Il Museo Egizio non è solo il più antico museo del mondo dedicato interamente al mondo egizio, ma è anche un’istituzione che, grazie all’illuminata strategia culturale del suo direttore, vuole essere un ponte tra generazioni, culture, epoche e luoghi diversi, con l’obiettivo ambizioso di ricostruire i frammenti del passato per creare nuove memorie condivise.​ È di questo che oggi la nostra società ha un profondo bisogno per poter crescere in consapevolezza, spirito critico e capacità di relazione, partendo da uno spazio di grande arricchimento culturale. Ringrazio il Lions Club Thiene Host per questa bella e interessante occasione offerta alla città e al territorio».

Dichiara Nazzareno Leonardi, Presidente Lions Club Thiene Host: «Il Lions Club Thiene Host ha promosso questo evento perché condivide il messaggio del Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, secondo il quale la memoria non solo è un patrimonio prezioso da preservare, ma deve essere in dialogo con il presente per consentirci così di relazionarci con il futuro. Da qui l’importanza di trasmetterne a tutti e soprattutto alle generazioni future la conoscenza. Convinti di ciò abbiamo voluto rendere questo evento gratuito per consentire a tutti e soprattutto ai giovani, nei limiti della capienza del Teatro, di poter ascoltare questa voce autorevole che ci onora della sua presenza. Il nostro Club ringrazia, inoltre, l’assessorato alla Cultura del Comune di Thiene per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento».

Christian Greco, nato ad Arzignano nel 1975, ha iniziato il proprio percorso accademico all’Università di Pavia, dove si è laureato in Lettere Classiche, ha poi proseguito gli studi nei Paesi Bassi, conseguendo un Master in Egittologia all’Università di Leida nel 2007, seguito da un dottorato di ricerca (PhD) in Egittologia all’Università di Pisa nel 2008.

La carriera professionale di Greco lo ha visto contribuire in modo significativo al campo dell’Egittologia. Dal 2006 al 2010, ha lavorato come epigrafista per l’Epigraphic Survey dell’Oriental Institute dell’Università di Chicago a Luxor, in Egitto. Successivamente ha ricoperto il ruolo di curatore della sezione egizia presso il Rijksmuseum Van Oudheden di Leida, nei Paesi Bassi, dal 2009 al 2014.

Dal 2014, Christian Greco ricopre la prestigiosa carica di Direttore del Museo Egizio di Torino. Sotto la sua guida, il museo ha intrapreso importanti progetti di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi espositivi, migliorando l’esperienza dei visitatori e l’accessibilità per gli studiosi. È profondamente coinvolto nella ricerca scientifica, in particolare co-dirigendo la missione italo-egiziana a Saqqara, in Egitto, dal 2014. Questa missione ha portato a significative scoperte archeologiche, tra cui la tomba di Panehsy nel 2023.

Autore prolifico, Greco ha pubblicato numerosi lavori scientifici e divulgativi sull’Egittologia e la museologia. La sua competenza è riconosciuta a livello internazionale; nel 2021, è stato relatore invitato alla cerimonia di apertura del G20 della Cultura a Roma. Attualmente ricopre la carica di Console Onorario dei Paesi Bassi in Italia e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo contributo alla cultura e al mondo museale. Nel giugno 2024, è stato anche nominato presidente del comitato scientifico del Museo Archeologico dell’Alto Adige a Bolzano.