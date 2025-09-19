Chiuso per 15 giorni un bar a Malo per episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico

Malo (VI), 19 settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Malo hanno notificato ieri al titolare di un bar del territorio un provvedimento di chiusura per 15 giorni, emesso dal Questore di Vicenza ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento arriva a seguito dei gravi episodi verificatisi lo scorso 21 agosto, quando i militari erano intervenuti presso il locale in seguito a un’aggressione. Durante l’accertamento, i carabinieri hanno rilevato che due avventori avevano aggredito un terzo soggetto, il quale si era dileguato poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, abbandonando un coltello nel locale. Il gestore, presente al momento dell’aggressione, non aveva richiesto l’intervento della Polizia.

Nei mesi precedenti, il locale era già stato oggetto di numerosi interventi dei Carabinieri per situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, documentati nella proposta di chiusura inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Già nel 2023, durante controlli con unità cinofile antidroga, era stato trovato all’interno del bar un soggetto in possesso di stupefacenti, poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il provvedimento amministrativo, richiesto dai Carabinieri di Malo, scaturisce inoltre dai controlli che hanno permesso di identificare tra gli avventori del bar alcuni individui con precedenti di polizia e altri episodi delinquenziali finalizzati a creare allarme sociale, configurando un grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.